Пробки в Москве достигли 7 баллов из-за снегопада

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Движение в городе затруднено в связи с ухудшением погодных условий, сообщает департамент транспорта Москвы.

"Движение в городе плотное - оценивается в 7 баллов. Местами в городе идет снег. В связи с ростом числа поездок в преддверии праздника вечерний час пик начнется раньше и растянется до 20:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент движение автомобилей затруднено в центральной части города, на ТТК, на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на шоссе Энтузиастов по направлению в центр. Вечером прогнозируются заторы в центральной части города, около крупных торговых центров, на магистралях по направлению в область и на тех участках, где есть подъемы.

В ведомстве рекомендуют водителям отложить поездки на более позднее время или воспользоваться общественным транспортом. Метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт работают штатно.