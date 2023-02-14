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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Пробки в Москве вечером достигли 8 баллов из-за снегопада

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вечернее движение транспорта в столице во вторник осложнено по причине снегопада, сообщает департамент транспорта Москвы.

"На дорогах 8 баллов. В городе местами идет снег - рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на более позднее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас наиболее сложная дорожная ситуация в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области.

В департаменте транспорта рекомендуют отказаться от поездок на личном автомобиле в час пик или отложить поездки на более позднее время. Городской транспорт работает в штатном режиме.

Москва
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