Сильный снегопад продолжится в Москве до утра

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве вечером и ночью, сообщается в телеграмм-канале комплекса городского хозяйства в среду.

"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра среды, 28 декабря, в столице местами ожидается сильный снег, возможна гололедица", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что уборка города и противогололедная обработка улично-дорожной сети проводятся в соответствии с погодными условиями.

"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - отмечается в сообщении.

По данным на сайте Гидрометцентра России, сильный снегопад сохранится в Москве до 10:00 среды, в городе объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.