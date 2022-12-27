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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Сильный снегопад продолжится в Москве до утра

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве вечером и ночью, сообщается в телеграмм-канале комплекса городского хозяйства в среду.

"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра среды, 28 декабря, в столице местами ожидается сильный снег, возможна гололедица", - говорится в сообщении.

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В мэрии отметили, что уборка города и противогололедная обработка улично-дорожной сети проводятся в соответствии с погодными условиями.

"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - отмечается в сообщении.

По данным на сайте Гидрометцентра России, сильный снегопад сохранится в Москве до 10:00 среды, в городе объявлен повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Москва
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