Архитектурная подсветка в Москве будет работать всю новогоднюю ночь

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Москве архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов столицы переведена в праздничный режим работы до 8 января включительно, сообщил через телеграм-канал комплекса городского хозяйства заммэра столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что подсветку будут оставлять до утра традиционно в новогоднюю ночь и на Рождество.

Подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время, напомнил Бирюков.

"В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь - административные здания, в час ночи - вестибюли станций метро и в три часа ночи - мосты в центральной части города", - уточнил он.

Бирюков добавил: "Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города".