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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Тела трех человек нашли после пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Тела трех погибших обнаружены после пожара в квартире на 14-м этаже в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова в Москве, сообщила прокуратура города.

Обстоятельства их гибели устанавливаются, говорится в сообщении. По предварительной информации, на телах двух мужчин и женщины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений.

"На месте координирует работу правоохранительных органов гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов", - говорится в сообщении.

Москва
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