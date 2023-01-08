Тела трех человек нашли после пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Тела трех погибших обнаружены после пожара в квартире на 14-м этаже в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова в Москве, сообщила прокуратура города.

Обстоятельства их гибели устанавливаются, говорится в сообщении. По предварительной информации, на телах двух мужчин и женщины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений.

"На месте координирует работу правоохранительных органов гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов", - говорится в сообщении.