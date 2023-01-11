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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Московский зоопарк три дня будет выдавать бесплатные билеты в обмен на игрушки

В подарок животным на Старый новый год годятся мячи, гантели и косточки для животных из экологически безопасных материалов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Московский зоопарк с 13 по 15 января, под Старый новый год, проведет акцию "В зоопарке ждут подарки": посетители, которые принесут подарок для животных, получат билет за 0 рублей.

Принимать подарки будут в эти дни с 10:00 до 16:00 у Главного входа в зоопарк и у нового входа со стороны метро "Баррикадная". Подарок нужно будет передать волонтерам, билет можно будет получить в кассе или на терминале.

Зоопарку нужны мячи разных размеров и цветов из экологически безопасных материалов, мячи и кубы для лакомств, кольца диаметром от 13 см, конги (пирамидки для лакомств), полые мячи, лесенки и мостики для птиц и грызунов, канаты для птиц. Купить их можно в зоомагазинах. По желанию к подарку можно приложить открытку с поздравлениями.

Москва Московский зоопарк
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