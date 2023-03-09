Главный вход Московского зоопарка будет закрыт с 10 по 28 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Московский зоопарк сообщил о закрытии главного входа с 10 по 28 марта из-за технических работ, посетители смогут воспользоваться тремя другими входами.

"С 10 по 28 марта в связи с подготовкой к сезону и проведением технических работ будет закрыт Главный вход в Московский зоопарк", - сообщается в его телеграм-канале.

Уточняется, что проход посетителей будет осуществляться через вход из станции метро "Баррикадная", через Детский зоопарк со стороны улицы Садовая-Кудринская и через сувенирную лавку со стороны улицы Красная Пресня.