Оттепель придет в Москву во вторник, но с сильным ветром и осадками

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Температура на 4-10 градусов выше нормы будет сохраняться в течение недели на всей территории европейской части России, в Санкт-Петербурге и Калининграде уже началась оттепель, а в Москву она придет во вторник, 17 января, но с сильным ветром и осадками, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Обусловлена такая теплая погода, по его словам, тем, что именно со вторника в столичный регион начинает поступать воздух не только из центральных акваторий Атлантического океана, где всегда теплый воздух зимой, но и с южной акватории Атлантического океана. А с 18 января - со Средиземного моря и из Алжира, с севера Африканского континента.

"Поэтому такие температуры в Москве 18 - 20 января: до +4 градусов, может даже на 1 градус выше на западе области", - уточнил Вильфанд. В ночь на 19 января, когда в России отмечается Крещение, температура воздуха будет составлять от 0 до +2 градусов.

Однако, вместе с потеплением в столице ожидается усиление ветра. "Южные ветры, они нестабильные, с порывами до 15 м/с сегодня и завтра, а вот 18 января даже до 18-19 м/с порывы", - сказал Вильфанд.

"И в этой связи повышение температуры, которое будет, удовольствия и радости москвичам не принесет, потому что будут осадки при положительной температуре и в виде мокрого снега, и снега, и дождя. Дождь преимущественно будет 19 и 20 января, но осадки небольшие, и порывистый ветер. И будет ощущение дискомфорта. Такое потепление не вызывает соответствующего теплого отклика в душе, зимой потепление большой радости не доставляет", - добавил он.