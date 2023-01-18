Ледяной дождь ожидается в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Погода в столице в ночь на четверг резко ухудшится, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В ближайшие часы и до утра 19 января в столице ожидаются ледяной дождь, местами гололед", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

По информации мэрии, до 15:00 четверга в столице возможен ветер с порывами до 17 м/с.

Власти Москвы просят пешеходов быть предельно внимательными на улице и не укрываться под деревьями, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.