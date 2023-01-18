Дорожную связку Варшавского и Калужского шоссе запустят до конца 2023 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Строительство автомобильной дороги "Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево", которая позволит соединить Варшавское и Калужское шоссе, завершится в следующем году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду.

"В рамках проекта будет построена дорога и три транспортных сооружения: путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе, а также мост через реку Десну", - рассказал Бочкарев.

Он отметил, что новая трасса станет продолжением введенной в эксплуатацию в 2019 году дороги "Калужское шоссе - деревня Яковлево". "Таким образом, будет создано сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе протяженностью 17 км", - пояснил Бочкарев.

Заммэра добавил, что дорога напрямую свяжет города Троицк и Щербинку, поселения Рязановское и Десеневское. "У автомобилистов появится возможность быстро добраться из этих населенных пунктов до соседней магистрали, не совершая дополнительных "крюков" через МКАД или ЦКАД. А жителям Троицка и прилегающих населенных пунктов будет обеспечен доступ к станциям МЦД-2", - рассказал Бочкарев.

По его словам, сейчас на трассе ведутся активные строительные работы, а ввод в эксплуатацию планируется до конца года.

В свою очередь глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал о строящихся транспортных сооружениях в рамках проекта.

"Эстакада вдоль Варшавского шоссе возводится в районе пересечения со строящейся автодорогой для устройства развязки и более удобного разворота. Вдоль нее также оборудуются боковые проезды. Проезжая часть будет включать в себя четыре полосы движения – по две в каждую сторону", - отметил глава департамента.

Он также отметил необходимость возведения путепровода через железнодорожные пути. "Длина сооружения составит около 300 метров. Путепровод позволит соединить район Щербинки, находящийся с восточной стороны от железной дороги, с основной частью города", - рассказал Жидкин.

Еще одним важным транспортным объектом, по его словам, станет шестиполосный мост через реку Десну протяженностью 182 метра. "С обеих сторон сооружения предусмотрены пешеходные тротуары. В целях безопасности его оснастят специальной противогололедной системой и охранной системой видеонаблюдения", - добавил Жидкин.