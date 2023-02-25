Собянин заявил, что изменение разметки на МКАД помогает сделать ее безопаснее

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Проект по изменению дорожной разметки помог сделать МКАД безопаснее и снизить аварийность, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Изменение дорожной разметки помогает сделать МКАД безопаснее и быстрее. Этот метод в разы проще и эффективнее, чем расширять дороги при реконструкции. Он помог снизить аварийность и увеличить скорость до 35% на некоторых участках МКАД", - написал он в своем телеграм-канале.

Собянин. отметил, что в прошлом году было реализовано пять крупных проектов по изменению разметки на МКАД.