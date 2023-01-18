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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Работу наземного транспорта Москвы продлят в ночь на Крещение

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Более 40 маршрутов наземного транспорта в столице будут работать до 03:00 в ночь с 18 на 19 января, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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"Обеспечить безопасность и комфорт пассажиров во время крещенских купаний поручил (мэр Москвы) Сергей Собянин. В ночь с 18 на 19 января мы продлим работу 45 маршрутов наземного транспорта до 03:00. Москвичи смогут добраться домой от мест купаний", - цитирует Ликсутова официальный портал мэра столицы.

Отмечается, что пассажиры также смогут воспользоваться 16 регулярными ночными маршрутами наземного транспорта.

Москва
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