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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В Минздраве заявили, что на Крещение нельзя купаться недавно перенесшим острые вирусные инфекции

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Людям, недавно перенесшим острые вирусные инфекции, нельзя окунаться в купелях в период крещенских купаний; также этот запрет касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Нельзя окунаться в открытых купелях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими воспалительными заболеваниями мочеполовой системы, аутоиммунными болезнями и тем, кто недавно перенес острые вирусные инфекции", - сказала Драпкина журналистам в среду.

По ее словам, перепады температур полезны только людям подготовленным и занимающимся закаливанием круглый год.

Также специалист отметила, что нельзя пить алкоголь до и после окунания; "нередки случаи остановки дыхания, инфарктов и инсультов" после такого употребления алкоголя.

"Нельзя отходить далеко от выхода из купели. Хорошо, когда при окунании можно держаться за поручни. Нередки случаи обмороков в холодной воде", - добавила Драпкина.

Специалист отметила, что крайне важно выбирать только обустроенные для купания места. В настоящее время можно найти крытые купели с меньшим перепадом температур и отсутствием ветра.

Ежегодно крещение Крещение Господне или Богоявление отмечается в ночь с 18 на 19 января.

Минздрав РФ Оксана Драпкина
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