Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Самое большое число браков за последние 105 лет зарегистрировали в Москве в 2022 г.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более 100 тыс. пар поженились в столице в прошедшем году, это рекорд за последние 105 лет, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество бракосочетаний увеличивается: в 2022 году мы зарегистрировали на 15% больше браков, чем годом ранее. В столице поженились 100 613 пар - это самое большое количество за 105-летнюю историю органов ЗАГС начиная с 1918 года", - цитирует Ракову официальный сайт столичной мэрии.

Отмечается, что 100 тыс. браков фиксируется в столице во второй раз, ранее это произошло в 2014 году.

Чаще всего женились мужчины в возрасте 27 лет и женщины - 25 лет, самыми популярными датами стали 22 февраля, 22 июля, 11 ноября.

Более 14 тыс. молодоженов заключили брак в необычных местах города. Популярностью пользовались башня "ОКО", храм Матроны Московской, парк-отель "Даниловский" и другие.

Москва Анастасия Ракова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Расчеты систем ПВО С-300 отработали в Подмосковье отражение воздушных атак

В московском метро пассажир упал на рельсы на станции "Партизанская"

Москвичей предупредили, что ночью возможны грозы

Ледяной дождь ожидается в Москве

Красную линию московского метро продлят до "Потапово"

Красную линию московского метро продлят до "Потапово"

Оттепель придет в Москву во вторник, но с сильным ветром и осадками

Оттепель придет в Москву во вторник, но с сильным ветром и осадками

Депздрав Москвы опроверг сообщения о пропаже в аптеках препарата для лечения Паркинсона "Акинетона"

Депздрав Москвы опроверг сообщения о пропаже в аптеках препарата для лечения Паркинсона "Акинетона"

Церемонию прощания с Чуриковой перенесли из "Ленкома" в храм Христа Спасителя

Рейды не выявили случаев вырубки хвойных деревьев в Москве перед Новым годом

Рейды не выявили случаев вырубки хвойных деревьев в Москве перед Новым годом

Росздравнадзор отметил, что в Москве имеется 150 тыс. упаковок ибупрофена в виде суспензии

Росздравнадзор отметил, что в Москве имеется 150 тыс. упаковок ибупрофена в виде суспензии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });