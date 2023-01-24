Самое большое число браков за последние 105 лет зарегистрировали в Москве в 2022 г.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более 100 тыс. пар поженились в столице в прошедшем году, это рекорд за последние 105 лет, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество бракосочетаний увеличивается: в 2022 году мы зарегистрировали на 15% больше браков, чем годом ранее. В столице поженились 100 613 пар - это самое большое количество за 105-летнюю историю органов ЗАГС начиная с 1918 года", - цитирует Ракову официальный сайт столичной мэрии.

Отмечается, что 100 тыс. браков фиксируется в столице во второй раз, ранее это произошло в 2014 году.

Чаще всего женились мужчины в возрасте 27 лет и женщины - 25 лет, самыми популярными датами стали 22 февраля, 22 июля, 11 ноября.

Более 14 тыс. молодоженов заключили брак в необычных местах города. Популярностью пользовались башня "ОКО", храм Матроны Московской, парк-отель "Даниловский" и другие.