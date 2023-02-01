В подмосковном Нахабино загорелся склад с пластиком

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Склад с вторсырьем пластика загорелся в Подмосковье в поселке Нахабино на площади почти в полторы тысячи квадратных метров. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС в среду.

"Поступило сообщение о возгорании на складе по адресу: Красногорск, поселок Нахабино, дом 1, строение 1. Наблюдается горение внутри помещения. Площадь возгорания – 1,4 тыс. кв.м", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным ведомства, внутри склада находится вторсырье пластика.

По информации пресс-службы МЧС РФ, угрозы дальнейшего распространения пожара нет.

Сведений о пострадавших не поступало.

К тушению пожара привлечены 37 человек и 11 единиц техники.