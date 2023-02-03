Строительство Южной рокады в Москве планируется завершить в 2023 году

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Строительство Южной рокады Москвы планируется завершить в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

"Южная рокада – один из главных элементов транспортного каркаса города Москвы. Больше 40 км пройдет от Рублевского шоссе до Верхних полей, и частично выходит на Бесединское шоссе, пересекая 12 крупных магистралей города (...) Это очень важная магистраль, которую мы строим уже несколько лет. Две трети уже построено, до конца года будет построена оставшаяся треть", - сказал Собянин журналистам.

Он уточнил, что новая магистраль пересекает Можайское шоссе, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Каширское и Варшавское шоссе. Ее строительство улучшит транспортное обслуживание 26 районов Москвы с численностью около 3 млн человек.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, реконструкция развязки является частью программы модернизации МКАД, в рамках которой устаревшие развязки типа "клеверный лист" заменяются многоуровневыми сооружениями с направленными съездами и тоннелями большей пропускной способности. Одновременно реконструкция развязки входит в проект создания Южной рокады.

Работы были начаты в апреле 2021 года и должны быть завершены в сентябре 2023 года.

Всего в 2023 году планируется строительство 96,6 км дорог, 38 искусственных сооружений и 21 пешеходного перехода. Ключевым проектом станет завершение строительства Московского скоростного диаметра. Также в числе наиболее значимых объектов – участки Южной рокады и транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей.

В 2024-2025 годах планируется построить 145,3 км дорог, 35 искусственных сооружений и 28 пешеходных переходов.