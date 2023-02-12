Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Собянин сообщил о сокращении числа автомобильных краж в Москве на 93%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Количество автомобильных краж в Москве после запуска комплексов фотовидеофиксации сократилось на 93%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Для сравнения: 948 случаев угона зафиксировано в прошлом году и 13 тыс. - в 2012 году, когда в городе начали устанавливать первые такие комплексы", - написал Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он уточнил, что в Москве почти 4 тыс. камер фотовидеофиксации, которые помимо контроля соблюдения ПДД, помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учётным данным.

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Снег и метель ожидаются в выходные в Москве

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов

На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой

Суд в Москве отправил в СИЗО гражданина РФ по делу о госизмене

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за непогоды
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });