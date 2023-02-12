Собянин сообщил о сокращении числа автомобильных краж в Москве на 93%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Количество автомобильных краж в Москве после запуска комплексов фотовидеофиксации сократилось на 93%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Для сравнения: 948 случаев угона зафиксировано в прошлом году и 13 тыс. - в 2012 году, когда в городе начали устанавливать первые такие комплексы", - написал Собянин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он уточнил, что в Москве почти 4 тыс. камер фотовидеофиксации, которые помимо контроля соблюдения ПДД, помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учётным данным.