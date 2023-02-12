Собянин отметил сокращение вдвое смертельных аварий на МКАД с 2020 года

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - За три года число смертельных дорожно-транспортных происшествий на МКАД сократилось вдвое, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2 раза меньше смертельных аварий стало на МКАД за 3 года. Мы приняли ряд решений по обеспечению безопасности дорожного движения", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что для достижения таких результатов была разработана и внедрена модель прогноза и предотвращения аварий, введены новые правила проезда грузовиков, обеспечена круглосуточная работа камер, установлены интерактивные табло на МКАД.

По словам Собянина, весь комплекс применяемых мер позволяет Москве оставаться лидером по безопасности дорожного движения в стране.