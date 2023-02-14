Сугробы в Москве достигли максимума за нынешнюю зиму

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова на главной столичной метеостанции (ВДНХ) за сутки увеличилась с 30 до 35 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы во вторник.

"Высота снега 35 см – это максимум для нынешней зимы. По данным наблюдений, сугробы 34 см на ВДНХ фиксировались 19 декабря", - рассказал представитель метеобюро.

По оценке синоптиков, февраль в Москве пока теплее климатической нормы на 5 градусов, зима в целом – на 1,5 градуса.

В метеобюро уточнили, что самым теплым днем нынешней зимы остается 2 января (плюс 6,2 градуса), самым холодным – 7 января (минус 23,5 градуса).