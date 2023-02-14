Пробки в Москве вечером достигнут 8 баллов из-за снегопада

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Движение автомобилей вечером в Москве может быть осложнено из-за снегопада, сообщает департамент транспорта столицы.

"Движение в городе оцениваем в 5 баллов, вечером ожидаем до 8. В городе местами идет снег. Возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас наиболее сложная дорожная ситуация складывается на шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова, ТТК, МКАД и в центральной части города.

В дептрансе рекомендуют в час пик воспользоваться общественным транспортом, соблюдать на дорогах скоростной режим, дистанцию и не отвлекаться на гаджеты.