Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Пробки в Москве вечером достигнут 8 баллов из-за снегопада

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Движение автомобилей вечером в Москве может быть осложнено из-за снегопада, сообщает департамент транспорта столицы.

МоскваСугробы в Москве достигли максимума за нынешнюю зимуЧитать подробнее

"Движение в городе оцениваем в 5 баллов, вечером ожидаем до 8. В городе местами идет снег. Возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас наиболее сложная дорожная ситуация складывается на шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова, ТТК, МКАД и в центральной части города.

В дептрансе рекомендуют в час пик воспользоваться общественным транспортом, соблюдать на дорогах скоростной режим, дистанцию и не отвлекаться на гаджеты.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва передаст регионам 3000 автомобилей "Москвич" для такси и каршеринга

Собянин сообщил о сокращении числа автомобильных краж в Москве на 93%

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 33 см

Снег и метель ожидаются в выходные в Москве

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Семь строящихся станций московского метро получили названия

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Мосгорсуд утвердил аннулирование регистрации "Новой газеты" как СМИ

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Собянин сообщил о запуске Большой кольцевой линии метро Москвы в ближайшие дни

Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов

На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой

Мороз в начале недели в Москве сменится к четвергу нулевой температурой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });