Парковки в Москве 23-25 февраля будут бесплатными

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В период праздничных дней, приуроченных к Дню защитника Отечества, парковки на улицах столицы будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Парковка на всех улицах Москвы с 23 по 25 февраля будет бесплатной. Это касается и улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что 26 февраля городские парковки будут работать по графику воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час. Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни.