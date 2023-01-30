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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Выходные дни по случаю Дня защитника Отечества продлятся с 23 по 26 февраля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россиян ждет короткая рабочая неделя в конце февраля по случаю празднования Дня защитника Отечества, выходные продлятся с 23 по 26 февраля, сообщается в телеграм-канале Роструда в понедельник.

"В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что 22 февраля является предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

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