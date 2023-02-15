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Москву за 2022 год посетили почти 18 млн туристов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Москву в прошлом году посетили почти 18 млн туристов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Доходы городской индустрии гостеприимства в 2022 году составили 879,1 млрд рублей, что на 22,7% выше, чем годом ранее. Доходы городского бюджета - 120,4 млрд рублей", - написал Собянин в своем блоге.

Он отметил, что несмотря на все трудности и проблемы, "минувший год принес хорошие результаты для московской индустрии гостеприимства". Туристический поток достиг 17,9 млн гостей, что на 1 млн человек больше, чем в 2021 году. "И достойный 71% турпотока по сравнению с рекордным доковидным 2019 годом", - уточнил Собянин.

Мэр отметил, что драйвером развития отрасли продолжает оставаться внутренний туризм - более 90% гостей приезжает в Москву из других российских регионов. Чаще всего это жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Тульской и Нижегородской областей. Среднее путешествие в столицу занимает пять дней, турист тратит на поездку около 37,3 тыс. рублей.

При этом, по словам мэра, полностью восстановился деловой туризм: примерно 20% всех поездок приходится на гостей, прибывающих в столицу с деловыми целями - в командировку, на выставку, форум или конгресс. "В этом сегменте туристического рынка рост составляет 6% по сравнению с показателем 2019 годом", - добавил Собянин.

Кроме того, в два раза по сравнению с прошлым годом выросла доля медицинского туризма - до 5,4% от всех поездок. По словам Собянина, на подъеме и культурно-познавательный туризм.

Москва Сергей Собянин
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