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Деловой турпоток в Москву вырос в 2023 году на 7%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Москву в 2023 году посетили около 3,7 млн деловых туристов, это на 7% больше, чем годом ранее (3,47 млн), сообщил журналистам в кулуарах делового форума Buying Business Travel глава комитета по туризму города Евгений Козлов.

По его информации, деловые туристы стремятся совместить отдых и работу в столице, поэтому тратят больше и выбирают отели более высокой категории.

"Средний чек деловых туристов на 16% выше, чем у чем у туристов с другими целями - например, тех, кто приезжает в Москву навестить друзей или родственников", - сказал чиновник.

Что касается иностранных гостей, то с деловыми целями чаще всего столицу посещали туристы из Китая и стран Ближнего Востока.

По словам Козлова, китайские туристы предпочитают культурный отдых в Москве, в то время как деловые гости из стран Ближнего Востока - гастрономию.

Евгений Козлов Китай Москва Ближний Восток
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