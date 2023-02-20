Дизтопливо на АЗС Москвы слегка подешевело после двухнедельного затишья

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Средняя розничная стоимость дизельного топлива на столичных заправках за прошедшую неделю незначительно снизилась – на 4 коп., до 58,93 руб./л, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Динамика обусловлена изменением цен на АЗС, связанных с "ЛУКОЙЛом". Так, на заправках, непосредственно работающих под брендом компании, стоимость ДТ снизилась на 10 коп., до 59,27 руб./л. Кроме того, дизтопливо подешевело на АЗС под брендом ТК "ЕКА", на 9 коп., до 59,49 руб./л, и Teboil, на 11 коп., до 58,55 руб./л.

В свою очередь, розничные цены на бензин в столице не меняются более двух месяцев. По итогам прошедшей недели стоимость Аи-92 сохранилась на уровне 47,98 руб./л, Аи-95 - 53,19 руб./л., Аи-100 – 63,08 руб./л.