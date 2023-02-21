Мороз до -28 градусов прогнозируется в московском регионе в ночь на среду

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Температура до минус 28 градусов прогнозируется в московском регионе в ночь на среду, дневные температуры в среду будут на 8-9 градусов ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самый холодный день прогнозируется завтра. Минимальная температура ночью - минус 19 - минус 21, по области до минус 28 градусов. А дневные температуры - минус 13 - минус 11. Очень холодная погода, которая на 8-9 градусов ниже многолетних значений", - сказал Вильфанд.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, в целом в столичном регионе в среду будет спокойная, морозная погода без осадков.

Холодная погода также прогнозируется и 23 февраля - ночные температуры составят минус 18 - минус 16, по области - до минус 23 и без осадков. Днем будет минус 10 - минус 9 градусов, по области до минус 12. Такая температура, как уточнил Вильфанд, тоже примерно на 8 градусов ниже нормы.