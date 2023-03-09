В здании "Табакерки" на Чаплыгина начали капитальный ремонт

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В здании Московского театра Олега Табакова на улице Чаплыгина начался капитальный ремонт, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Театр занимает подвал и первый этаж дома, построенного в 1900 году, раньше это были помещения угольного склада.

"Дом - объект культурного наследия. Поэтому капитальные стены театра и своды подвала отреставрируют, также специалисты приведут в порядок сохранившуюся потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет", - уточнил мэр.

Расширять помещения не будут, зрительный зал будет рассчитан на 119 мест. В стенах зала оборудуют специальные проемы и двери, которые позволят создавать различные сценические эффекты, рассказал Собянин. В театре появятся современный постановочный свет, звук, сценическая механизация, технологическое телевидение и видеопроекция., будет улучшена шумоизоляция, которая раньше была недостаточной.

Собянин отметил, что центром композиции обновленного театра станет чугунная лестница, по которой можно будет спуститься из фойе в зрительный зал. Рядом с ней расположится панно работы мастерской Александра Рукавишникова, выполненное в стиле фэнтези.