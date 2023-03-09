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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Человек погиб под колесами электрички на юге Москвы

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Электропоезд сбил человека перед платформой Чертаново Павелецкого направления в Москве, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Сегодня около 18.35 перед платформой Чертаново Павелецкого направления электропоездом был смертельно травмирован человек. Транспортная полиция и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего", - сказали журналистам в управлении.

Других подробностей произошедшего в ведомстве не привели.

Чертаново Павелецкое направление
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