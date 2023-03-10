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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

В Москве несколько учеников школы попали в больницу с отравлением

По предварительной версии, все они пили воду из кулера

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Москве началась доследственная проверка массового отравления школьников, сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, несколько учеников из одной школы 10 марта попали в больницу с симптомами отравления. В СК отметили, что им стало плохо после того, как они попили воду из кулера. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Следователи опрашивают очевидцев, проверяют записи камер наблюдения, выясняют все обстоятельства случившегося.

Сколько детей пострадало, в СК не уточнили.

Москва СКР
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