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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Отравление группы школьников в Москве вызвал попавший в кулер антисептик

Как сказал директор школы, антисептик в воду добавили три пятиклассника

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В московской школе "Покровский квартал" несколько учеников действительно плохо себя почувствовали, выпив воду из кулера, сообщил "Интерфаксу" директор учреждения Павел Терехов.

"Вечером, 9 марта, трое учеников 5-го класса брызнули антисептиком в кулер с водой. А сегодня, 10 марта, несколько детей обратились с жалобами на тошноту. Администрация школы незамедлительно вызвала скорую помощь и сообщила о случившемся родителям", - сказал Терехов.

По его словам, детей отвезли в больницу, чтобы их дополнительно обследовали. Они чувствуют себя удовлетворительно и скоро вернутся к занятиям.

Ранее о доследственной проверке в связи с массовым отравлением школьников сообщило столичное управление СКР. Там отмечали, что детям стало нехорошо после того, как он попили воды из кулера.

Москва СКР Покровский квартал Павел Терехов
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