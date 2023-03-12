В течение всего дня в Москве ожидается дождь и мокрый снег

Фото: Александр Авилов/Агентство "Москва"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В течение всего дня в воскресенье, 12 марта, в столице ожидается местами сильный снег, дождь и мокрый снег, возможно образование гололедицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что возможны порывы ветра до 18 метров в секунду.

Ледяной дождь, который идет в Москве, способствует образованию гололедицы. Пешеходам рекомендуют быть аккуратнее на улице, автомобилистам — особенно тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Горожан просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.