Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В связи непогодой в столице наземный транспорт может локально отставать от графика, сообщает в воскресенье департамент транспорта Москвы.

"Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что в течение всего дня в воскресенье в столице ожидается местами сильный снег, дождь и мокрый снег, возможно образование гололедицы.