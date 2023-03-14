Рост промышленного производства в Москве в январе превысил 3%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Столичное промышленное производство по итогам января 2023 года выросло на 3,1% по сравнению с январем прошлого года. Рост обрабатывающих производств составил 3,3%. Об этом сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Отмечается, что такое развитие в большой степени обусловлено поддержкой города: в прошлом году помощь получили около 400 крупных и средних предприятий столицы.

В пресс-службе сообщили, что в столице работает более 3,5 тыс. промышленных площадок, свыше 700 из них – крупные и средние заводы. При этом более 200 предприятий выпускают медицинские изделия и лекарственные препараты, еще свыше 200 – продукты питания.

Сообщается, что по итогам прошлого года московские обрабатывающие производства увеличили выпуск более чем на 10%. "Существенно вырос выпуск одежды, электрического оборудования. Положительная динамика в этих и ряде других отраслей сохранилась и с начала текущего года. Для поддержки столичной промышленности продолжают работать более 20 инструментов системной помощи, а также ряд антикризисных механизмов", - отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.