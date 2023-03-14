Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Рост промышленного производства в Москве в январе превысил 3%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Столичное промышленное производство по итогам января 2023 года выросло на 3,1% по сравнению с январем прошлого года. Рост обрабатывающих производств составил 3,3%. Об этом сообщили в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Отмечается, что такое развитие в большой степени обусловлено поддержкой города: в прошлом году помощь получили около 400 крупных и средних предприятий столицы.

В пресс-службе сообщили, что в столице работает более 3,5 тыс. промышленных площадок, свыше 700 из них – крупные и средние заводы. При этом более 200 предприятий выпускают медицинские изделия и лекарственные препараты, еще свыше 200 – продукты питания.

Сообщается, что по итогам прошлого года московские обрабатывающие производства увеличили выпуск более чем на 10%. "Существенно вырос выпуск одежды, электрического оборудования. Положительная динамика в этих и ряде других отраслей сохранилась и с начала текущего года. Для поддержки столичной промышленности продолжают работать более 20 инструментов системной помощи, а также ряд антикризисных механизмов", - отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Представитель "Донстроя" вошел в комиссию по расследованию прорыва на БКЛ в Москве

Дептранс назвал "Донстрой" виновником сбоя в движении поездов БКЛ

Дептранс назвал "Донстрой" виновником сбоя в движении поездов БКЛ

В Москве в понедельник ожидаются слабый снег и ветер

В Москве в понедельник ожидаются слабый снег и ветер

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Более 40% месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве

В течение всего дня в Москве ожидается дождь и мокрый снег

В течение всего дня в Москве ожидается дождь и мокрый снег

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя

Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см

Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см

Отравление группы школьников в Москве вызвал попавший в кулер антисептик

В Москве возбуждено дело о покушении на жизнь 15-летнего пассажира метро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });