Собянин рассказал о реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы решили провести комплексную реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах, работы пройдут одновременно во всех корпусах, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, ремонт и реставрацию, благоустройство территории и реконструкцию пруда завершат в 2023 году.

Мэр напомнил за 60 лет дворец ни разу комплексно не ремонтировался и нуждается в обновлении и восстановлении.

"Мы решили не затягивать и провести реставрацию одновременно в пяти основных корпусах. Это главный корпус с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационный корпус со столовой, обсерватория, театральный блок и концертный зал", - написал он в блоге.

В комплексе приведут в порядок декор фасадов и восстановят отделку цоколей из натурального камня, отреставрируют мозаики и восстановят утраченные элементы. В здании отремонтируют кровли и козырьки, внешние и внутренние стены, вернув при этом исторический облик памятнику модернизма.

Территория комплекса площадью почти 4 га будет благоустроена. Мэр пообещал там обновить покрытия дорожек и малые архитектурные формы. В местах перепадов высот будут обустроены пандусы. Территорию украсят цветниками из многолетников. Будет оформлена архитектурно-художественная подсветка ансамбля.

"На Площади парадов сохраним необычную раскладку дорожек, которая разбивает пространство на квадраты для построения пионерских отрядов. Также отремонтируем трибуну и лестницы из натурального камня", - написал Собянин.

Воробьевский пруд будет реконструирован. Его очистили от ила, сейчас там укладывают водоупорный слой и ремонтируют береговую полосу, а когда потеплеет, там должны создать самоочищающуюся экосистему с десятком тысяч водных растений - ирисов, камышей, тростников и кувшинок.