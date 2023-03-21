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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

В Москве до конца года появятся пять крупных производств на 3,4 тыс. рабочих мест

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пять крупных производственных площадок на более чем 3,4 тыс. рабочих мест должны открыться до конца 2023 года в Москве. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

"Пять крупных производств появятся в Москве в этом году. В сумме инвесторы вложили в проекты около 19 млрд рублей. На предприятиях получат работу больше 3,4 тысяч человек", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Так, по его информации, в поселении Марушкинское Новой Москвы концерн "Монарх" планирует запустить роботизированный завод по выпуску крупногабаритных модулей для строительства домов, а "Инвест Девелопмент" – промышленный парк; в Южном округе должен быть достроен инженерный центр электроники компании "ИТЭЛМА"; на востоке города – новые корпуса Черкизовского мясоперерабатывающего завода; в Северном округе Москвы должны появиться производственные очистные сооружения Лианозовского молочного комбината.

"Все объекты строятся при поддержке города. Для реализации таких масштабных инвестпроектов (МаИП) мы даем инвесторам землю в аренду без торгов", - добавил он.

Москва
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