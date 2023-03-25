Синоптики предупредили москвичей о ночном тумане
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Повышенный, "желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России в субботу.
"Местами туман", - говорится в предупреждении метеослужбы. Период предупреждения - с 21:00 субботы до 3:00 воскресенья.
"Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна.
По прогнозу Гидрометцентра, ночью в столице сохранится облачная погода, ожидаются дождь и до плюс 3-5 градусов.