Дептранс призвал мотоциклистов не выезжать на дороги до открытия мотосезона

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта просит мотоциклистов не выезжать на дороги из-за быстро меняющейся погоды и плохого сцепления летней резины с дорогой.

"Мотосезон официально еще не открыли, но некоторые хотят начать его пораньше. Мы очень просим мотоциклистов не выезжать на дороги. (...) Вместе с Госавтоинспекцией мы рекомендуем дождаться официального открытия сезона в мае. А пока есть время привести в порядок мотоцикл и повторить важные правила", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в дептрансе, погода в Москве быстро меняется: по утрам еще может быть гололедица, днем – солнце, а вечером – сильный дождь. Кроме того, тормозной путь на гололеде намного длиннее: "мотоцикл может просто перевернуться".