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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Самый теплый день весны зафиксирован в Москве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 четверга поднялась до 14,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня самый теплый день с начала весны в городе", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что прежний весенний максимум температуры отмечался 3 апреля - плюс 13,6 градуса.

В метеобюро пояснили, что температурный рекорд 6 апреля в столице был установлен в 2008 году - 19,3 градуса.

"Начало апреля в Москве на 4 градуса теплее климатической нормы", - добавил собеседник "Интерфакса".

Москва
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