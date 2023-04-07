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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Московские автомобилисты уже могут сменить зимнюю резину на летнюю, сказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу.

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"Смело можно менять резину в ближайшие выходные", - сказал Вильфанд, отвечая на вопрос агентства о том, когда можно менять резину жителям столичного региона.

Он уточнил, что минимальные температуры в Москве отмечаются в 3-4 часа ночи, а после того, как встает солнце, температура начинает повышаться.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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