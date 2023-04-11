Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Женщина, упавшая под поезд на станции "Аннино", погибла

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Устранен сбой на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно об остановке движения на участке линии "Пражская" - "Бульвар Дмитрия Донского" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел на станции "Аннино". Для спасения пассажира отключалось напряжение контактного рельса.

Источник агентства в медицинских кругах уточнил, что на станции "Аннино" под прибывающий поезд упала женщина. "Спасти пассажирку не удалось, она скончалась от травм, несовместимых с жизнью", - сообщил собеседник "Интерфакса".

Сбой на Серпуховско-Тимирязевской линии продлился не менее получаса, пассажирам рекомендовали пользоваться Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Бутовской линиями метро, МЦД и наземным транспортом.

В 14:58 дептранс сообщил о восстановлении движения на серой ветке.