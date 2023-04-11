Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Пассажир упал на рельсы станции московского метро "Аннино"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем во вторник на южном участке "серой" ветки московского метрополитена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (№ 9) нет движения поездов от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на станции "Аннино". Для спасения пассажира отключено напряжение контактного рельса.

"Данных о состоянии пассажира пока не поступало", - рассказал собеседник "Интерфакса".

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Движение поездов прервано на синей ветке метро Москвы

Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю

Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю

Метро Москвы получило радиочастоты для управления будущими беспилотными поездами

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Патриарх Кирилл приветствовал перенос места строительства мечети в Москве

Патриарх Кирилл приветствовал перенос места строительства мечети в Москве

В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление

Власти Москвы пообещали перенести место строительства мечети в Косино-Ухтомском районе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });