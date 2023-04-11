Пассажир упал на рельсы станции московского метро "Аннино"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем во вторник на южном участке "серой" ветки московского метрополитена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии (№ 9) нет движения поездов от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел на станции "Аннино". Для спасения пассажира отключено напряжение контактного рельса.

"Данных о состоянии пассажира пока не поступало", - рассказал собеседник "Интерфакса".