Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В пасхальную ночь работа метро, МЦК и наземного транспорта возле храмов в Москве будет продлена, сообщил в пятницу заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Поезда метро и МЦК будут ходить до 2:00 часов, а электробусы, автобусы и трамваи 161 маршрута вблизи храмов - до 3:30. Кроме того, во время Пасхи, Красной горки и Радоницы мы добавим специальные бесплатные маршруты от станций метро до городских кладбищ", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного дептранса.

Также 16 апреля от железнодорожных станций и метро будут ходить 35 специальных маршрутов до 16 кладбищ, сообщили в пресс-службе.

Православная Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля. Завершается Страстная неделя по прошествии субботы - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!", возвещая наступление главного христианского праздника.

метро МЦК Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Движение поездов прервано на синей ветке метро Москвы

Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю

Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю

Метро Москвы получило радиочастоты для управления будущими беспилотными поездами

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Число сделок со "вторичкой" в Москве выросло на 7% за год

Патриарх Кирилл приветствовал перенос места строительства мечети в Москве

Патриарх Кирилл приветствовал перенос места строительства мечети в Москве

В одном из зданий Минобороны в Москве произошло задымление

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });