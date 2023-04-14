Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В пасхальную ночь работа метро, МЦК и наземного транспорта возле храмов в Москве будет продлена, сообщил в пятницу заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Поезда метро и МЦК будут ходить до 2:00 часов, а электробусы, автобусы и трамваи 161 маршрута вблизи храмов - до 3:30. Кроме того, во время Пасхи, Красной горки и Радоницы мы добавим специальные бесплатные маршруты от станций метро до городских кладбищ", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного дептранса.

Также 16 апреля от железнодорожных станций и метро будут ходить 35 специальных маршрутов до 16 кладбищ, сообщили в пресс-службе.

Православная Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля. Завершается Страстная неделя по прошествии субботы - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!", возвещая наступление главного христианского праздника.