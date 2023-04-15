Сбой произошел на синей ветке московского метро из-за человека в тоннеле

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел вечером в субботу на Арбатско-Покровской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В 20:20 департамент сообщил о введении движения на линии в график.

В экстренных службах "Интерфаксу" пояснили, что причиной сбоя на синей ветке стал человек, проникший в тоннель между станциями "Щелковская" и "Первомайская".

"Он задержан для установления личности и намерений", - сказал собеседник агентства.