Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Сбой произошел на синей ветке московского метро из-за человека в тоннеле

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел вечером в субботу на Арбатско-Покровской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В 20:20 департамент сообщил о введении движения на линии в график.

В экстренных службах "Интерфаксу" пояснили, что причиной сбоя на синей ветке стал человек, проникший в тоннель между станциями "Щелковская" и "Первомайская".

"Он задержан для установления личности и намерений", - сказал собеседник агентства.

Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Убийство Владлена Татарского

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе

Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Движение поездов прервано на синей ветке метро Москвы

Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю

Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю

Метро Москвы получило радиочастоты для управления будущими беспилотными поездами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });