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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Пассажир упал на рельсы в московском метро на станции "Партизанская"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в субботу на "синей" ветке метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Арбатско-Покровской линии (№3) нет движения поездов от станции "Щелковская" до станции "Партизанская" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в публикации.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что на станции "Партизанская" под прибывающий поезд упал пассажир.

"Для его спасения отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Это второй за вечер инцидент с пассажиром на синей ветке столичного метро.

Ранее сообщалось, что в туннель между станциями "Щелковская" и "Первомайская" проник человек, движение на ветке было приостановлено. Неизвестного задержали для установления личности и намерений.

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