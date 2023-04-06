Гособвинение запросило 25 лет колонии для Владимира Кара-Мурзы

Фото: Мосгорсуд РФ/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Гособвинитель в Мосгорсуде попросила 25 лет колонии строгого режима для политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом). Об этом журналистам сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

По ее словам, 7 апреля на прениях сторон выступит защита. Затем стороны получат право для реплик, после чего Кара-Мурзе предложат выступить с последним словом.

Кара-Мурзе вменяют госизмену (ст. 275 УК), сотрудничество с нежелательной организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК) и распространение фейков об армии (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Он вины не признает и считает, что его преследуют по политическим мотивам.

Политик был задержан 11 апреля в Москве и сначала получил 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении полицейским. 22 апреля после допроса в СКР он был арестован уже по уголовному делу о фейках об армии. По словам адвоката Вадима Прохорова, поводом для возбуждения дела стало выступление Кара-Мурзы в Палате представителей штата Аризона 15 марта 2022 года.

В июле 2022 года в отношении оппозиционера возбудили дело об осуществлении деятельности нежелательной организации.

В октябре Кара-Мурза стал фигурантом третьего уголовного дела, следователь обвинил его в трех эпизодах госизмены в связи с его выступлениями за границей.

Дела объединили. Мосгорсуд начал их рассматривать в марте 2023 года.