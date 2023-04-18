Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Один из корпусов МАИ закрыт из-за вспышки кори

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Из-за вспышки кори корпус Московского авиационного института (МАИ) на Волоколамском шоссе переводится на дистанционное обучение до 2 мая, сообщается на сайте вуза.

"Для предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников МАИ в университете с 19 апреля по 2 мая 2023 года вводится следующий режим работы: обучение на основной территории МАИ (Волоколамское ш., 4) будет проходить в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Там добавили, что обучение в других корпусах продолжится в очном формате.

При этом, доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори, пояснили в пресс-службе вуза.

Ранее для студентов Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина были организованы внеплановые каникулы в связи со вспышкой кори в вузе.

МАИ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу

Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима Владимира Кара-Мурзу

Сбой произошел на синей ветке московского метро из-за человека в тоннеле

Убийство Владлена Татарского

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе

Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Движение поездов прервано на синей ветке метро Москвы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });