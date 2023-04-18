Один из корпусов МАИ закрыт из-за вспышки кори

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Из-за вспышки кори корпус Московского авиационного института (МАИ) на Волоколамском шоссе переводится на дистанционное обучение до 2 мая, сообщается на сайте вуза.

"Для предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников МАИ в университете с 19 апреля по 2 мая 2023 года вводится следующий режим работы: обучение на основной территории МАИ (Волоколамское ш., 4) будет проходить в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Там добавили, что обучение в других корпусах продолжится в очном формате.

При этом, доступ на основную территорию МАИ возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори, пояснили в пресс-службе вуза.

Ранее для студентов Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина были организованы внеплановые каникулы в связи со вспышкой кори в вузе.