Заболевание корью в МАИ не подтвердилось

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - По последней информации от Роспотребнадзора, случай кори в Московском авиационном институте (МАИ) не подтвердился, ограничений на территории университета нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза во вторник.

"В связи с подозрением на заболевание корью у одного из студентов МАИ на территории университета были организованы превентивные мероприятия, препятствующие распространению заболевания среди студентов и сотрудников, в соответствии с предписанием территориального органа Роспотребнадзора по городу Москве. По последней информации Роспотребнадзора, диагноз студента не был подтвержден. Опасность распространения кори отсутствует, выявленных случаев заболевания нет. Ограничений на территории университета нет", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте вуза сообщалось, что работа корпуса МАИ на Волоколамском шоссе переведена на удаленный режим по 2 мая.