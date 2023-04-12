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В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Для студентов Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени Губкина организованы внеплановые каникулы в связи со вспышкой кори в вузе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по городу Москве в Губкинском университете проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по кори. Для обучающихся университета организованы внеплановые каникулы для удобства проведения мероприятий", - говорится в сообщении университета.

На сайте вуза уточняется, что внеплановые мероприятия проводятся с 12 по 16 апреля. В эти дни студентов в университет пускать не будут.

"В связи с регистрацией случая заболевания корью у студента ФГАОУ ВО "РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Управление Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начало эпидемиологическое расследование, приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания", - сообщили в пресс-службе управления.

По месту учебы и проживания студентов проводятся противоэпидемические мероприятия, выясняется круг контактных лиц, за ними введут медицинское наблюдение, а непривитых - вакцинируют.

"В адрес руководителя ВУЗа дано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включающих в себя перевод ВУЗа на дистанционный режим обучения на 21 день", - сообщили в ведомстве.

СМИ ранее сообщили, что РГУ переведен на удаленный режим работы из-за кори, которую обнаружили у одного из студентов в общежитие вуза.

Губкинский университет Москва
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