Элитные новостройки Москвы подорожали в 2,6 раза за шесть лет

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Средняя цена квадратного метра в московских новостройках элитного класса выросла в 2,6 раза с 2017 года, сообщает аналитическая платформа bnMAP.pro.

"Основные ценовые показатели в течение последних шести лет поступательно росли, как и в остальных классах. Средняя цена кв.м в сделке с 2017 года к 2023 году выросла в премиум-классе в 2,1 раза, в элитном - в 2,6 раза", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день данные показатели составляют 858 тысяч и почти 1,8 млн рублей соответственно.

Также вместе с ростом цен увеличилась и средняя площадь лота в сделках. В 2023 году в элитном сегменте она достигла 157,2 кв.м.

По данным аналитиков, средний бюджет лота в сделке за тот же период увеличился в премиальных проектах в 2,4 раза, до 83,8 млн рублей; в элитных - в 3,3 раза, до 293,9 млн рублей.

Помимо цены, существенно вырос объем предложения новостроек премиум-класса, что вызвало заметный разрыв в количестве сделок по сравнению с элитным классом. Если в 2017 году в сделки вошло только вдвое больше премиальных лотов, чем элитных, то к 2023 году разрыв увеличился до 10 раз. При этом площадь элитного лота в сделке стабильно в 1,5 раза больше, чем в премиум-сегменте.

Отмечается, что за прошедшие шесть лет средняя площадь лота в сделке в премиум классе выросла на 8,5%, до 96,3 кв.м, а в элитном - на 23,4%, до 157,2 кв.м, в отличие от массового сегмента и бизнес-класса, где фиксируется сокращение средней площади лота.

Общая площадь лотов в сделках в премиум-классе была максимальной в 2020 году (120 тысяч кв.м), в элит-классе - в 2021 году (51 тысяча кв.м). При этом пиковые значения валовой выручки по обоим сегментам наблюдались в 2021 году (80 млрд рублей в премиальном, 50 млрд рублей - в элитном).