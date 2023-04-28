В нескольких районах Подмосковья под утро субботы может пойти снег

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сильный дождь и гроза прогнозируются в столичном регионе в ночь на субботу, в отдельных районах Подмосковья под утро может быть снег, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В самое ближайшее время, в ночь на субботу, очень нестандартная погода. К Москве приближается холодный фронт. И вот уже поздним вечером, после полуночи начнется дождь, причем сильный. Настоящий хороший дождь и прогремят грозы, при этом ветер будет усиливаться до 11-15 м/с", - сказал Вильфанд.

Также он сообщил, что из-за прихода к Москве холодных воздушных масс с севера, "под утро, и во второй половине ночи, в отдельных районах, особенно в западных районах Московской области, вероятен снег, преимущественно фаза мокрого снега".

В субботу днем в Москве будет плюс 11 - плюс 13 градусов. "Но будет распределение такое - к западу от Москвы температура будет 9-10 градусов, а к востоку - до плюс 15" - отметил он.

Очередное изменение погоды, как сообщил Вильфанд, произойдет в воскресенье.

"Повысится давление, облачность будет не плотная. И температура будет повышаться до 15-17 градусов, даже до 18. И преимущественно без осадков. Ветер не порывистый", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Первого мая погода в столичном регионе будет "стандартная". Ночью плюс 5 - плюс 6 градусов, а днем – плюс 13 - плюс 15 и облачно с прояснениями. Однако кратковременные дожди все же прогнозируются.

Прогноз на рабочую неделю

В ночь на вторник, 2 мая, в столичном регионе прогнозируется понижение температуры до минус 1 градуса. Однако уже днем воздух в Москве и Подмосковье прогреется до плюс 18 градусов, с пятницы ожидается понижение температуры, сказал Вильфанд.

"В первый рабочий день, второго мая, будут изменения, давление существенно повысится и будет примерно на 10 мм ртутного столба выше нормы. И это приведет к очередным заморозкам в Московской области, в Москве заморозков не будет. Но небольшие заморозки до минус 1 прогнозируются в Московской области", - сказал Вильфанд.

При этом, днем в Москве и Подмосковье будет "совершенно комфортно" – без осадков, облачно с прояснениями, много солнца и температура в диапазоне плюс 15 - плюс 16 в Москве, а по области – плюс 13 - плюс 18 градусов.

Существенных изменений погоды, как отметил Вильфанд, в последующие два дня не будет. Так, в среду прогнозируется переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью плюс 1 - плюс 6, днем от плюс 15 до плюс 19 градусов. В четверг ожидается примерно такая же погода.

"А дальше, с 5 мая, предварительно, прогнозируется понижение температуры на пару градусов", - уточнил Вильфанд.